El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, al igual que como lo aseguran los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tras los resultados de la pasada jornada electoral del 5 de junio en la que la oposición ganó dos de seis gubernaturas, “sí hay tiro” para las elecciones presidenciales de 2024.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, y luego de que pidiera a la prensa que le explicara el significado de la frase "hay tiro” pues aseguró que no lo entendía, López Obrador afirmó que nada es irreversible y en democracia menos, pues el pueblo es el que manda y habiendo democracia, es eterno.

“Se avientan algo que ustedes me van explicar porque no le entendí; eso de que ‘hay tiro’. ¿Y eso de dónde viene esa palabra? No la había escuchado, no la entendí. ¿Y la gente sí le entiende? Sí se entiende, hay tiro, o sea está bien,no entendí, ‘hay tiro’.¿Qué es eso?”, preguntó a los asistentes a la mañanera.

“O sea, sí hay para el 24, no le entendí, entonces empezó el debate sobre eso, y la verdad no sabía”, expresó.

“Y ahora que sabe, ¿Si hay tiro?”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Pues claro que sí, sí, en política no se puede decir que nada es irreversible, y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda, y nada en política y habiendo democracia es eterno, no. Pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas”.

“Pero ya me aclararon lo del tiro que sí, yo me quedé hasta lo que se decía en la escuela antes ‘A la salida nos vemos’”, bromeó.

