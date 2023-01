AMLO justifica las vallas en edificios ante marcha contra la Guardia Nacional en el Metro

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en la marcha de esta tarde, contra la presencia de la Guardia Nacional en el Metro y que llegará al Zócalo, se vayan a manifestar encapuchados.

“Lo de la manifestación de hoy, por ejemplo, tienen todo el derecho de manifestarse. Pero por qué encapuchados, por qué se tapan si se está defendiendo el derecho a la libre manifestación. ¿Por qué no dar la cara?”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Con la asistencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador justificó que se protejan con vallas metálicas edificios históricos, porque hay quienes, dijo, quieren quemar y destruir.

“¡Cómo no se van a cerrar las calles, cómo no se van a poner vallas, si lo que quieren es incendiar, quemar y destruir!”, declaró.

López Obrador aseguró que en su administración no hay autoritarismo, ni presos políticos, ni se persigue, incluso, a quienes lo insultan como el escritor Héctor Aguilar Camín.

“Yo no odio, no tengo enemigos, tengo adversarios, tengo amor al prójimo. ¿Para

qué se tapan? ¿Qué ganan?. Solo que haya mano negra, que no sea con buenas intenciones, qué ganan con usar martillos, picos y sopletes y destruir todo, quién va a estar a favor de esa esa causa”, expresó.

El Presidente acusó que son grupos que no lucha por el humanismo, sino que operan como falanges del conservadurismo.

**Con información de Pedro Villa y Caña.

