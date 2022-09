En defensa de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó otra vez que en México haya una “militarización” y expresó que él no ha dado órdenes al Ejército mexicano que viole derechos humanos, que haya masacres, que torturen o de que desaparezcan a la gente.

“No, si no somos iguales. Yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al Ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente. ¡No, no somos iguales!

“Y ahora de manera hipócrita, todos estos conservadores, ‘que quiero militarizar al país con la Guardia Nacional’. Ya se les ha explicado que la Guardia Civil en España depende de la Defensa o del Ejército de España, pero hasta de España los conservadores de allá, porque son muy falsarios, muy hipócritas, cuestionan lo de la Guardia Nacional de México (...)”, expresó en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

De manera irónica, López Obrador dijo que sus opositores hacen como que “no vivieron en México en la época de García Luna, como que eso no sucedió, García Luna no está preso; y no torturaban, y no hacían montajes, y no declararon la guerra, y no se vestía el presidente de militar”.

“Se les olvida todo”, añadió.

También lee: Sería una “chicanada” de la SCJN eliminar la prisión preventiva: AMLO

ed