AMLO: Felipe Calderón ya salió en defensa de García Luna; mejor que explique que hacía en su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ya salió en defensa de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, sentenciado en una Corte de Estados Unidos por estar vinculado con el narcotráfico.

“El secretario de Seguridad de Felipe Calderón estaba aliado a un grupo de narcotraficantes, cuando íbamos a estar viendo que es juzgado este señor y sale Felipe Calderón a defenderlo”.

En conferencia de prensa, sin pregunta de por medio, el presidente López Obrador se refirió a las declaraciones del exmandatario que dijo “no creo en el veredicto del jurado porque no hay pruebas”.

“Ojalá y pudiese él ayudar y explicar que es lo que hacía García Luna en su gobierno, porque considera que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México y que defienda abiertamente a García Luna, podría presentar una denuncia en contra de las autoridades de Estados Unidos”.

El presidente López Obrador también rechazó que haya una persecución política o una campaña mediática en contra del expresidente Calderón.

“¿Han visto cuestionamientos en la radio y televisión a Felipe Calderón, porque a lo mejor no me entero? ¿Se han hecho reportajes en el New York Times, Wall Street Journal y en la televisión de Estados Unidos?, ¿lo tocan?, nada, son la redes sociales nada más, y eso, no todos porque en la redes hay unos a favor y otros en contra. Pero lo que tiene que ver con los medios convencionales, la gran prensa, no hay nada”.

El Mandatario reviró que si hubiera persecución ya hubiese presentado una denuncia en contra del expresidente, pero no lo hemos hecho porque se le preguntó al pueblo y aunque muchos dijeron que si se abriera una investigación no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante.

Confió que García Luna reaccione y le haga un servicio al país, y a pesar de los pesares, hable.

