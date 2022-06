AMLO felicita a Mario Delgado porque Morena "avanzó" en las elecciones del 5 de junio

Al dejar atrás una de sus máximas, “una cosa es Morena y otra es el gobierno”, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes se reunió con el dirigente de ese instituto político, Mario Delgado Carrillo, a quién felicitó por los resultados en las elecciones del pasado 5 de junio.

“A eso vino y me dio mucho gusto verlo, platicamos, lo felicité porque es indudable que el partido que representa avanzó”, declaró en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que Mario Delgado le dio un informe de cómo ellos habían analizado las elecciones.

“Sobre eso estuvimos platicando nada más. Me dio mucho gusto verlo porque todos participan. Después de una elección quedan afectados porque son campañas muy desgastantes en este caso, al partido de Morena, al que yo estoy afiliado con licencia, le fue bien y le fue bien a su dirigente”, expresó.



Señaló que las elecciones son procesos tensos, complicados, también para los candidatos ganadores, perdedores, para la gente que ayuda a movimiento de transformación porque hay riesgos e incluso hay partidos que pierden su registro.

“A nosotros nos tocó cuando fundamos Morena, hubo dos estados donde no se pudo; se tenían que reunir 3 mil ciudadanos con credencial, y no pudimos. Me acuerdo que en uno nos quedamos en 2 mil 800, y ahí estaban los del INE revisando; en otros se pasó y en esas asambleas hay límite de tiempo esperando que llegaran”, declaró.

Dijo que como opositor tuvo que dar seguimientos a varias elecciones en esos “domingos famosos” donde estaban de moda las encuestas de salida, los conteos rápidos y el PREP.

