AMLO exhorta a poderes Legislativo y Judicial a reducir presupuesto “de manera voluntaria”

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los Poderes Judicial y Legislativo, así como a organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR), para que, de manera voluntaria, ahorren y reduzcan su presupuesto para el próximo año por la caída de la económica ocasionada por la pandemia de Covid-19.

En conferencia de prensa, López Obrador detalló que le pidió a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que hiciera este llamado a los organismos y poderes, y comentó que espera que “den la buena noticia de que van a utilizar la mitad nada más del presupuesto”.

“El presupuesto lo envía el Ejecutivo, pero hay poderes, entidades autónomas que elaboran su presupuesto con absoluta independencia y nosotros lo único que hacemos es integrarlo al presupuesto general y enviarlo a la Cámara de Diputados.

“Nosotros no podemos decidir sobre el presupuesto del Poder Judicial, no podemos decidir sobre el presupuesto del INE, no podemos decidir sobre el presupuesto de la FGR.

“Sin embargo, le pedí al secretario de Hacienda que, con todo respeto a las autonomías, se les informara a estos poderes de la situación económica por la que se está atravesando y que de manera voluntaria se hiciera un esfuerzo para que estos organismos autónomos ahorraran lo más que se pueda por la caída en la economía, por la crisis sanitaria”, dijo.

En Palacio Nacional, el Presidente detalló que se envió hace una semana este llamado de austeridad, el cual señaló que espera que lo puedan tomar en cuenta.

“Lo han hecho ya en otras ocasiones. El año pasado, por ejemplo, el Poder Legislativo redujo mucho sus gastos, porque en otros tiempos se daban la gran vida o derrochaban. En la Cámara de Diputados, de Senadores, ha habido austeridad con relación a lo que pasaba en años anteriores. Entonces, yo espero que esto se haga.

“En el caso del INE, son dos partidas: lo que tiene que ver con sus gastos de operación para organizar las elecciones, que ahí pueden ahorrar; y la otra partida es la que el INE entrega por ley a los partidos. Y hay una iniciativa en el Congreso para reducir el presupuesto de los partidos, nada más que no ha podido pasar, no han querido aprobarla, a lo mejor ahora se aprueba, porque bien podrían bajar hasta el 50% su gasto los partidos.

“Vamos a esperar, en una de esas nos dan la buena noticia de que van a utilizar la mitad nada más del presupuesto”, agregó.

