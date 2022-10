AMLO. Es mejor que aspirantes estén metidos en sucesión para 2024 a que haya una imposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que es mejor que aspirantes de su movimiento estén metidos en la sucesión presidencial de 2024 a que haya una imposición.

Sin embargo, en conferencia de prensa el jefe del Ejecutivo federal rechazó que alrededor de él haya una “jauría” que no deja avanzar los proyectos y que todos están metidos en la sucesión presidencial, como lo declaró en una entrevista Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía (SE).

A pregunta expresa el Mandatario federal indicó que “sus hermanos” el canciller Marcelo Ebrard, ni Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), ni Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no han dejado de hacer su trabajo como funcionarios públicos por enfocarse a sus aspiraciones para 2024.

Aseguró que terminar con el “tapado” y el ”dedazo” desconcierta.

“Entonces sí vamos a terminar con el tapadismo y con el dedazo, pues se tenía que abrir. Estamos en lo inédito, estamos haciendo historia”, dijo.

“Ella dice que todos están en la sucesión”, se le cuestionó.

“Puede ser, puede ser, pero es muchísimo mejor, muchísimo mejor que estén metidos a que haya una imposición”, respondió.

“¿Y los cargos, presidente?”, se le insistió.

“No, pero estoy hablando en caso extremo, pero no es así, con todo respeto a Tatiana que la quiero muchísimo, pero además es una mujer extraordinaria, se caracteriza por eso, por ser una mujer libre, con criterio, sin embargo, no es de que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos, pues aquí estaban los dos (en la mañanera), bueno uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo estuvo en la reunión de las 6:00 en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington”, dijo

