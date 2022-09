El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una prioridad para su administración la apertura de la normal rural Luis Villarreal, en la comunidad del Mexe de Hidalgo.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obradir dijo que ese fue uno de los temas que le encargó a Leticia Ramírez Amaya, al asumir como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Es una prioridad, cuando entró la nueva secretaria, la maestra Leticia Ramírez, le encargué de manera muy especial lo del Mexe, porque en efecto no ha terminado de resolverse”, indicó.

El presidente López Obrador señaló que existen escuelas en el Mexe; una escuela técnica que está funcionando, pero hay un grupo que quiere que se regrese a la escuela normal, “con internado y todo”.

“Estoy de acuerdo con eso, pero no se ha podido porque no hay un acuerdo entre las partes, entonces le encargue a Leticia Ramírez que se ocupara de este asunto y creo que pronto se va a resolver, tengo ese compromiso, es de esos compromisos que tengo pendientes y no me voy a ir del gobierno sin cumplirlos”, refirió.

Señaló que ha cumplido acciones, programas y promesas de gobierno que no había ofrecido casi en el mismo número de los 100 que prometió, pero en el caso del Mexe no lo ha podido llevar a cabo por diferencias gubernamentales, con los padres de familia, alumnos y con el magisterio.



