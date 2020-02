AMLO: eliminar puentes no va a afectar turismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta de eliminar los puentes vacacionales en fechas conmemorativas para el siguiente ciclo escolar y dijo que esta decisión no afectará en absoluto a la industria turística.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario indicó que tras presentar su propuesta “nunca había visto tanta oposición” en las redes sociales, y manifestó que lo que se busca es fortalecer la memoria histórica del país.

“Yo siento que no va a haber ninguna pérdida; al contrario, se gana. Perdimos mucho cuando quitamos el Civismo y la Ética. Se pierde mucho como sociedad, y yo creo que no va a afectar; al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado, nos afecta como sociedad.

“Se busca que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de la que se trate, eso es básicamente. Y no son muchos días. Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica”, dijo.

Hoy se define destino del avión presidencial

López Obrador afirmó que hoy dará a conocer el futuro del avión presidencial para su venta, renta o rifa, pero ahora dejó abierta la posibilidad de que los ganadores reciban una parte en dinero y no la aeronave.

“Estamos a [punto de] casi resolver lo del avión, hoy, primera llamada, primera llamada, y mañana ya les voy a informar. Estamos muy avanzados, esperando todavía lo de la posibilidad de venderlo, porque hay ofertas, y también ya tenemos preparado lo de la rifa, hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban.

“Les comentaba que en vez de que uno se sacara el avión o el costo de éste, también eso lo vamos a aclarar, puede hacerse una evaluación del costo y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión, en vez de uno que sean 100 los premiados y entonces se distribuye el monto del costo”.

Recordó que una de sus preocupaciones es que con el dinero y el poder la gente se echa a perder, por lo que podrían ser 100 ganadores con 20-25 millones de pesos para cada uno.

Señaló que en caso de que se rife la aeronave, los ganadores pueden tener el TP01 en los hangares de la Fuerza Aérea Mexicana y en su primer año podrían rentarlo, porque incluso hay una oferta en ese sentido.

No cuestiona registro de México Libre

El Presidente dio a la bienvenida a todas las agrupaciones que están en proceso de convertirse en partidos políticos, incluido México Libre, que impulsan la excandidata presidencial Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.

“En el INE no se han portado bien, pero no tengo por qué cuestionar que se le dé registro a un partido político, no es correcto que yo cuestione eso, qué bien que existan los partidos y que haya participación política democrática en la sociedad; [bienvenidos] todos los partidos, adelante”.

Más tarde, a mediodía, al salir de la reunión con el Ejecutivo federal e integrantes de la Comisión de Búsqueda de Presidencia para el caso Ayotzinapa, el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, aseguró que “no hay mucho avance” en la identificación de los restos que fueron encontrados por la Comisión de Búsqueda de Presidencia, para determinar si corresponden a los estudiantes. Rosales dijo que la próxima reunión será el 5 de marzo.