AMLO dice que certificará ante notario su compromiso de no reelección

CDMX.- Tras reiterar que es maderista y partidario de la no reelección, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este jueves ante notario público certificará su compromiso de no buscar la reelección en 2024 como lo informó en marzo pasado.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Presidente también pidió a la oposición en el Congreso aprobar su iniciativa de revocación de mandato.

“Esto lo di a conocer el 19 de marzo, pero ahora los conservadores están diciendo que me estoy echando para atrás, mañana le vamos a pedir a un notario público para que firme que no soy partidario de la reelección”.

El presidente leyó el documento de 5 puntos en los cuales se establece que “no estoy de acuerdo con la reelección y que no busco perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución si no traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida".