AMLO destaca que pandemia de Covid-19 está bajando de intensidad en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta mañana el que la pandemia del Covid-19 esté bajando la intensidad en la Ciudad de México, pero informó que hay entidades como Nayarit, Tamaulipas, y Tabasco donde se han incrementado el número de contagios.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que debido a que la población ha acatado las medidas de sana distancia se ha logrado aplanar la curva y no se ha desbordado el sistema médico.

“Es importante saber que en el caso de la Ciudad de México está bajando la intensidad de la pandemia, de todas maneras, debemos de continuar con las medidas preventivas, no descuidarnos, tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, todo lo que es la higiene en lo personal, y si no es indispensable, necesario quedarnos en nuestras casas.

“Aquí aprovecho para agradecerle a todo el pueblo de México por el sacrificio, por el buen comportamiento sin necesidad de medidas autoritarias, la gente ha actuado en forma responsable y esto nos ha permitido, enfrentar la pandemia, que no falten las camas, que no falte equipo, especialistas, los médicos, que se atienda a la población, porque si se logró aplanar la curva, no se ha desbordado el sistema médico. Esto ha significado también salvar vidas, entonces no ha sido en vano el sacrifico de la gente”.

“Estamos atentos porque hay estados en donde están incrementándose los contagios, donde tenemos que seguir ampliando la capacidad hospitalaria y resolviendo también la demanda de especialistas, estamos en eso, en el caso de Tabasco, Nayarit, Tamaulipas. Está trabajando todo el sector salud para que no falten los equipos, los médicos”.

En Palacio Nacional, el mandatario agradeció al personal de salud el estar atendiendo a enfermos de Covid-19 arriesgando su vida para salvar la de otros.

“Agradecerles a los médicos, a las enfermeras que, a pesar de la fatiga, porque son muchos días, siguen trabajando, arriesgando su vida para salvar la vida de otros, es realmente heroico lo que hacen enfermeras, médicos, todo el personal del sector salud que ha estado ayudando desde el inicio de esta tremenda, terrible pandemia”, agregó.

