AMLO advierte a Layda Sansores y Monreal: Si no actúan de manera consecuente el pueblo no los va a apoyar

Ante el enfrentamiento entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió que si no actúan de manera consecuente y si no le tienen amor al pueblo, esté no los va a apoyar y no los seguirá.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal descartó que este enfrentamiento entre la gobernadora y el senador afecte a Morena y a su movimiento, pues afirmó que este tiene su fuerza en el pueblo y no en líderes.

”Cada quien debe de actuar de manera responsable de acuerdo a sus principios y nosotros estamos muy seguros, absolutamente seguros, porque le tenemos respeto y le tenemos amor al pueblo”, dijo.

“¿No fragmentaría a Morena este diferendo?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“No no, no, la fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo no en ningún líder por muy importante que sea, eso que se lo aprendan para que no vayan a levitar y se sientan que como antes ahí vienen las masas, ahí viene le pueblo detrás por nosotros, no va ir nadie de tras de ellos.

“Si no actúan de manera consecuente, si no le tiene amor al pueblo, que no estén esperando que el pueblo los va a apoyar”, respondió.

maot