AMLO defiende que su administración sí está avanzando contra la corrupción 

Contrario a lo que Transparencia Internacional (TI) informó sobre que México se ubica entre los países que no han sancionado la corrupción transnacional entre 2016-2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que sí se ha avanzado al respecto.

López Obrador señaló que la organización no registra los esfuerzos que ha impulsado el gobierno que encabeza para acabar con este problema, como el combate al robo de combustible y la evasión fiscal.

En conferencia de prensa, AMLO acusó que la organización internacional no registró los atracos que cometieron altos funcionarios en sexenios anteriores.

“Vamos avanzando sin duda; ellos no registraron los atracos que se cometieron durante el periodo neoliberal (…) no medían los actos de corrupción que se cometían arriba, porque abajo podían quedarse con las carteras, había y sigue habiendo ‘mordidas’, pero arriba eran ‘tarascadas’ y esas no se medían. Esos eran negocios: fomento a la inversión, rescates, en fin, le llamaban de otra manera, al atraco, al saqueo, a la corrupción.

“Entonces por eso, a lo mejor no están registrando que en México ya no se permite la corrupción arriba, que estamos limpiando. Por ejemplo, el que se robaban 85 mil barriles diarios de combustibles, pues ellos nunca lo registraron, y tampoco están tomando en cuenta que ahora bajó el robo en 95%, de 80 mil a 4 mil-5 mil barriles diarios, como un dato concreto", argumentó.

En Palacio Nacional, AMLO señaló: “Otro dato, así concreto: la evasión fiscal, o que no pagaban los grande contribuyentes y ahora están pagando, pues es una diferencia enorme. Lo que ahora se está obteniendo porque ya no hay condonación de impuestos, pero eso no lo mide Transparencia internacional y muchas otras cosas".

“Nosotros vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno, mucho de los problemas que se nos presentan, las resistencias, la oposición, tienen que ver con el combate a la corrupción”, aseveró.

