El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el cumpleaños de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, con un fragmento del poema “Te quiero”, de Mario Benedetti, un ramo de flores y una carta.

“Tus ojos son mi conjuro

Contra la mala jornada

Te quiero por tu mirada

Que mira y siembra futuro.

Benedetti). Feliz cumpleaños, amada Beatriz”, dice el mensaje que López Obrador escribió a su esposa en redes sociales.

Además del menaje, publicó un video de 2 minutos con 22 segundos con imágenes de anoche, cuando un grupo de ciudadanos llevó un mariachi para cantar “Las Mañanitas” a la doctora Gutiérrez Müller, quien salió por uno de los balcones de Palacio Nacional para agradecerles.

También lee: “Ejemplo para muchas mexicanas”: Celebran a Beatriz Gutiérrez Müller por su cumpleaños 54

En otra parte del video se observa al presidente de México, previo a mañanera de este viernes, entregar a Gutiérrez Müller el ramo de flores que iba a acompañado por una tarjeta.

“Por todo lo que me ayudas, por todo lo que me apoyas, me proteges y me iluminas, a ver si te gusta”, dijo el presidente López Obrador a su esposa.

La doctora Gutiérrez Müller leyó el mensaje de la tarjeta: “Felicidades por tu cumpleaños, vamos estar juntos para la eternidad”.



Tus ojos son mi conjuro

Contra la mala jornada

Te quiero por tu mirada

Que mira y siembra futuro. (Benedetti) Feliz cumpleaños, amada Beatriz. pic.twitter.com/UBtptjvRnH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2023

También lee: Llevan mariachi a Beatriz Gutiérrez Müller por su cumpleaños; ella agradece desde un balcón de Palacio Nacional

ed