Usuarios de redes sociales reaccionaron luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que cambió de opinión sobre la presencia del Ejército en las calles y no regresar a los militares a sus cuarteles, como prometió en campaña, “por el problema que le heredaron”.

“¿Cambió usted de opinión?”, se le preguntó al Presidente.

“Sí, sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron”, respondió.

“(...) Necesitamos que (la Guardia Nacional) no se eche a perder como ocurrió con la Policía Federal y yo siento y estoy convencido que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, una rama más, como la Fuerza Aérea, así la Guardia Nacional”, expresó el presidente López Obrador.



Usuarios reaccionan en redes sociales

“Cambió de opinión, nada más que les aviso cuatro años después, y mientras los puso a dar maromas. Cada una más desnucadora que la otra. ¡Ah, qué muchachos!”, escribió el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón.



Cambió de opinión, nada más que les aviso cuatro años después, y mientras los puso a dar maromas. Cada una más desnucadora que la otra.

¡Ah, qué muchachos! https://t.co/f1e6M5AOOv — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) September 6, 2022

“Más bien su antimilitarismo fue un engaño. En 2006 visitó a Tony Garza y le comunicó que se basaría en el Ejército para la seguridad. Siempre fue militarista pero lo ocultó por motivos electorales”, escribió el analista José Antonio Crespo.

“¿Y por eso decidió que la única estrategia era volverse Calderón con esteroides, subcontratar el gobierno a las fuerzas armadas, crear un poder fáctico opaco, y colocar a Mexico en la categoría de países autoritarios con militares al mando como Arabia Saudita/Yemen/Siria/Irán?”, señaló la politóloga Denise Dresser.

“El Presidente, que no acepta nada, acaba de aceptar que Calderón tenía razón. No las ONGs, no los principios de izquierda, no los datos duros, Calderón. Con qué van a acompañar su traición de la mañana, café, té o chocolate?”, refirió la usuaria de Twitter @pauletta_sofia.

“También cambio de opinión para ser el MÁS corrupto, cínico, criminal, terrorista, irresponsable y ecocida!!!! ¿Verdad López Obrador? Porque la congruencia NO es lo tuyo”, expresó la exdiputada Alexis Gamiño, expulsada del Partido Verde tras votar contra la reforma eléctrica.

“Bueno, pues le terminó dando la razón a Don Felipe Calderón”, escribió el tuitero BARUCHEITOR.

También lee: Guillermo Sheridan.- Un plagio del escritor Jesús Ramírez Cuevas

ed