El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador urgió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, acelerar la puesta en marcha de los programas para el desarrollo en Centroamérica, con el fin de atender las causas que originan la migración, pero también le planteó la necesidad de entregar los recursos económicos directamente a los beneficiarios y no a través de organizaciones de la sociedad civil.

Lopez Obrador criticó la visión del gobierno de Estados Unidos, ya que le apuesta a la inversión de las empresas y confía en las organizaciones no gubernamentales, pero advirtió que “los recursos -que no son muchos- los bajan por estas organizaciones, y no todas, pero una buena cantidad de estas organizaciones, se gastan todos esos recursos en aparatos burocráticos, en asesorías, en estudios, y no les llega nada a los campesinos, a los jóvenes, a la gente”.

"Creo que no es la mejor”, añadió.

En su conferencia matutina, informó que en su llamada telefónica del viernes pasado, le propuso a Biden que ya levanten "un censo de jóvenes que quieran trabajar como aprendices en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, y ya empiecen para que se vayan formando, se vayan capacitando y que ellos tengan preferencia cuando se empiecen a dar las visas de trabajo temporales, pero ya empiecen a hacer los censos y los apoyos los entreguen de manera directa a los jóvenes, a los sembradores, a los beneficiarios”.

Además, le solicitó a Biden avanzar en la entrega de visas temporales de trabajo, lo que permitirá ordenar los flujos migratorios.

“Hay una realidad: en Estados Unidos hace falta fuerza de trabajo, faltan trabajadores. Entonces, lo mas conveniente, lógico, eficaz, humano es ordenar el flujo migratorio y dar la oportunidad a los que quieran voluntariamente ir a trabajar a Estados Unidos con esas visas temporales. Ya ellos (EU) están aumentando el número de visas temporales, o sea se está trabajando, pero se avanza despacio”, señaló.

El mandatario mexicano subrayó que Estados Unidos debe invertir más, pues desde los tiempos del expresidente Donald Trump se habló de cuatro mil millones de dólares para Centroamérica “y hasta ahora no hay nada. Creo que autorizaron 100 millones de dólares”.

Recordó que el gobierno de México ha propuesto que se apliquen los programas de Sembrando Vida y que se le dé trabajo a los jóvenes como aprendices en Centroamérica.

