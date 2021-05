AMLO critica declinación en Sonora, sin dar nombres

Sin mencionar sus nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el excandidato de MC a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours por declinar en favor del candidato del PRI, PAN y PRD, Ernesto Gándara, para afectar al candidato de Morena, Alfonso Durazo.

“Ayer o anterior estaba viendo en las redes sociales, que se unieron dos partidos en Sonora para afectar a otro partido y candidato y a ver si no está Claudio X. González”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa, al tiempo que solicitó a su equipo de comunicación revisar las redes sociales del empresario.

Luego en la pantalla que se usa en el Salón Tesorería se difundió un mensaje de Twitter del empresario, en el cual postea una nota en la que Ricardo Bours, candidato de MC, se une a proyecto de Ernesto Gándara en Sonora.

“Hay otro diciendo que eso es lo que más conviene para afectarnos a nosotros… Que no digan que no están metidos y en el caso del INE y del Tribunal pues no están actuando bien”.

El presidente López Obrador fustigó que el enojo de las autoridades electorales es porque tienen resentimientos, pues antes ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo a los dos jefes, de la intelectualidad” (Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín).

