AMLO critica campaña contra partido español Podemos; es “de pena ajena e indignante”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció este domingo en contra de una supuesta campaña de los conservadores en contra de los dirigentes del partido izquierdista español Podemos, por difamaciones que derivarían de la filtración de unos audios.

El Presidente de México se pronunció a través de su cuenta de Twitter a favor del parttido Podemos y de Pablo Iglesias, exlíder del instituto político y pidió tener fe. Así lo expreso por medio de la red social el presidente López Obrador:

“Se van a enojar millones de paisanos de mi abuelo, pero es de pena ajena e indignante la campaña de los conservadores en contra de los dirigentes de Podemos. Tengamos fe, porque como decía el poeta Machado”, escribió AMLO y agregó en otro tuit la cita del poeta sevillano, Antonio Machado:

"En España lo mejor es el pueblo. (…) En los trances duros, los señoritos (…) invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España, no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo".

¿Cuál es el contexto de los audios filtrados que criticó AMLO?

Este entramado de filtraciones y “actos difamatorios” en contra del partido de izquierda Podemos se da a unos meses de que en el país Ibérico se filtraron conversaciones entre María Dolores Cospedal García, exministra de Defensa y el empresario José Manuel Villarejo.

El contenido de las grabaciones versa sobre la presunta planeación de un entramado de corrupción, con el cual se tendría como fin destruir la reputación de los líderes del partido opositor Podemos.

Cabe resaltar que Cospedal García fue secretaria general del Partido Popular (PP) opositor a Podemos y con base en lo reportado por la prensa española, existe una serie de audios en los que se presume que el PP perpetró maniobras contra políticos opositores; Podemos y los opositores independentistas catalanes, habrían sido el blanco de la campaña de difamación.

Debido a la filtración de una serie de audios de algunos funcionarios del gobierno español, desde 2011 hasta 2018, hubo acoso y diferentes acciones a fin de contrarrestar la simpatía de Podemos entre el electorado y, también, de los independentistas catalanes.



"Alito Moreno" y sus audios filtrados

Cabe recordar que las críticas del presidente López Obrador contra la filtración de audios en España se enmarca en la polémica que llevó a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de gira por Europa para denunciar ante la ONU Derechos Humanos y otros organismos “persecución política” de AMLO y su gobierno por la filtración de presuntos audios del priísta.

En las grabaciones, exhibidas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se han expuesto conversaciones de Moreno Cárdenas en las que presuntamente pacta acuerdos ilícitos, entregas de dinero para campañas electorales; también en las que, presuntamente, dice que a los periodistas hay que matralos de hambre. Los audios han sido revelados en el programa "El martes del Jaguar" que la morenista, Layda Sansores, realiza cada martes a tráves de redes sociales.

A su regreso a México de Europa, la mañana de este domingo, donde realizó una gira de cinco días para denunciar ante organismos que ha sido “víctima de ataques” y persecución de la 4T, “Alito” Moreno fue retenido por más de una hora en el Aeropuerto a Internacional de la Ciudad de México (AICM) por autoridades migratorias.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el priísta denunció su retención y la de su esposa, Christell Castañón de Moreno, en el AICM por una “supuesta alerta migratoria” en su contra .

Moreno Cárdenas aseguró que autoridades migratorias del AICM le hicieron preguntas y tuvo que llenar documentación no oficial, sin membretar, por lo que aseguró que le quieren meter miedo e hizo “un llamado a todos a no dejarnos amedrentar a levantar la voz y a luchar por México no a la dictadura”.

