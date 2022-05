AMLO considera que ceremonia del Día de la Marina en Veracruz podría cancelarse por “Agatha”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su conferencia de prensa de este miércoles se llevará a cabó en la Ciudad de México, sin embargo, estimó que el evento Minatitlán, Veracruz, en conmemoración del Día de la Marina podría cancelarse debido al huracán "Agatha".

“Mañana, no, no (no se llevará a cabo la conferencia en Veracruz), aprovecho para decirles que va ser aquí (en Palacio Nacional), como quedamos. Si salgo va a ser después de la conferencia, pero estamos viendo porque nos pueden cancelar los vuelos”, dijo.

Posteriormente a la conferencia de prensa, Presidencia de la República indicó que es posible que la ceremonia por el Día de la Marina se lleve a cabo en la Ciudad de México.

Agatha se degrada a tormenta tropical

“Agatha” se debilitó a tormenta tropical y ocasionará lluvias torrenciales en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este martes, el centro de "Agatha" se desplazará sobre el sur de Veracruz y mantendrá condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (sur), Oaxaca (oriente), Chiapas y Tabasco.

También se prevén lluvias fuertes a intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y en la Península de Yucatán.

