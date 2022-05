AMLO. Considera como justa la multa a Iberdrola

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como justa la multa de 9.1 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso a la empresa española Iberdrola por apoyarse en la figura del autoabasto para seguir vendiendo energía eléctrica a sus socios.

“Ya la SCJN declaró que es fraude legal (el autoabasto) es probable que por esa razón se le haya multado a Iberdrola, y no tenia conocimiento porque no es mi fuerte la venganza, si es justo ya México no es tierra de conquista”.

Ayer la CRE impuso una multa de 9 mil 145 millones de pesos a la empresa española Iberdrola, equivalente a 466 millones de dólares.

El órgano regulador consideró que la española violó un permiso de generación de energía eléctrica de autobasto al venderle a socios que no formaban parte originalmente del permiso que se les otorgó.

Previo a un recorrido por la presa Picachos, el presidente López Obrador dijo que algunas empresas han hecho mal uso de sus concesiones porque han ido sumando a bancos y grandes empresas para simular de que pertenecen a una sociedad de autoabasto de energía, cuando en realidad es una simulación.

“Oxxo usa energía que no produce porque su giro son los abarrotes, pero por estar en esa sociedad con Iberdrola tiene el privilegio de pagar menos en la tarifa eléctrica, menos que los usuarios domésticos”, reclamó.

