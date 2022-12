El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores conservadores no tienen futuro en México, pues afirmó que no tienen dirigentes con experiencia en la administración pública ni en la política.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la mayoría de quienes han sido señalados como aspirantes de la oposición para la candidatura presidencial de 2024 nunca han tenido cargos en el gobierno, a diferencia de los aspirantes de Morena, quienes, afirmó, han sido gobernadores y son gente preparada.

“No tiene futuro el conservadurismo, no tienen dirigentes, no tienen gente con experiencia en la administración pública, en la política. La mayoría de ellos nunca han tenido cargos de gobierno, han sido legisladores, pero es distinto, algunos ni siquiera de mayoría, sino de lista, no tienen experiencia.

“No es para presumir, pero del lado de la transformación son unos profesionales lo que pueden ser electos para darle continuidad a la transformación, a la continuidad con cambio. Han gobernador, son gente preparada, tienen experiencia”, dijo.

Lee también Ante AMLO, García Vilchis acusa a Chumel Torres de difundir odio contra la familia del presidente

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr