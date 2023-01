AMLO confía en que la gente no acepte “frijol con gorgojo” en elecciones de Edomex y Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en el Estado de México y Coahuila se realicen elecciones libres y limpias.

“Deseamos con toda el alma que las elecciones sean libres y limpias, que no haya fraude ni en el Estado de México ni en Coahuila ni en ninguna parte haya fraude”.

El presidente López Obrador llamó a que la gente vote libremente, que no se deje manipular, que no venda su voto, que no acepte migajas, despensas, “frijol con gorgojo” y puntualizó que tampoco se debe amenazar porque la libertad no se implora, la libertad se conquista.

“Yo le tengo mucha confianza a la gente, el pueblo está muy consciente, sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene y ya los publicistas, no, no, no, eso de que usa tu moco de gorila (gel) y bien engominado, y ríete así (mostrando los dientes)”, dijo sonriendo.

Recordó que antes los publicistas vendían paquetes en los que incluso presumían que se podía hacer gobernador a un candidato, pero no conocen el lenguaje del pueblo ya que recomendaban el uso de tecnicismos que la gente no asimila bien.

“A veces los presumidos dicen ´no, bájale´, no es ¡bájale!, es ¡súbele!, habla bien el castellano, no metas la jeringosa, tecnocrática esa, imagínense que un candidato diga ´estoy proponiendo que en este estado busquemos la resilencia´, así es… ¿no?, ¿qué es eso?... Está de moda… Estemos a favor de la ´empatía´ ¿qué es eso?”.

Con información de Antonio López



