AMLO confía en que este sea el último repunte de la inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que este sea el último repunte de la inflación y que comience a bajar, por lo que no hay de que alarmarse.

“Creo que ya es el último incremento, que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7%, si anualizada… Pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse”.

Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación anual fue de 7.91 por ciento, la mayor para un primer mes de año desde 2001 (8.11%), y un repunte de 0.68 por ciento mensual. La previsión de analistas era un avance de 0.66%.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la V Región Militar de Jalisco, el Mandatario fue cuestionado sobre el aumento de las tasas de interés al 11%.

El presidente López Obrador dijo que la política del Banco de México es autónoma y si decidieron aumentar las tasas, respetan su punto de vista.

“Quisiera que el Banxico no solo se ocupara del control de inflación, sino que se preocuparan por el crecimiento económico, porque esa fórmula (aumentar las tasas de interés) es lo ortodoxo y habría que pensar en otras acciones, por ejemplo, lo que estamos haciendo apoyar la actividad productiva, no aumentar los precios de las gasolinas, diésel, la luz, eso no lo hacen no lo recomienda el Banco de México ni los bancos centrales en el mundo”.

Sin embargo, el Presidente dijo que vamos a seguir siendo respetuosos de la autonomía del Banco de México.

El presidente López Obrador dijo que instruyó al titular de la SICT, Jorge Nuño, porque hay cuatro autopistas en Nayarit y Sinaloa que incrementaron sus costos de manera superior a la inflación.

“Se va a corregir, hable con el secretario de Comunicaciones y habló con los concesionarios para que bajen los incrementos, se trata de Nayarit y en Sinaloa”.

maot