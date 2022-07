AMLO. Celebra llamado de la Iglesia católica a la paz; “es otro tono”, dice

Al manifestar que “es otro tono”, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el comunicado que emitió ayer la Iglesia católica, quien ante los asesinatos, desapariciones y la barbarie de violencia que vive el país, convocó a una jornada de oración para la paz y construcción de un camino de justicia y reconciliación, en el que, indicó el Mandatario federal, deben de ser incluidos también los integrantes del narcotráfico.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que “me gustó mucho el planteamiento” del comunicado, pues señaló que sacerdotes habían criticado su estrategia de seguridad, que “no eran suficientes los abrazos”.

“Celebro el comunicado de la iglesia católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono”, dijo.

Lee más: AMLO ofrece “amor y paz” al clero ante las críticas por su política de seguridad

“¿Se debe de incluir al narcotráfico también?”, se le preguntó.

“Sí estoy de acuerdo también, porque son seres humanos. Eso es otro asunto, pero lo que ellos plantean, de que se debe de tratar aun a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud.

“Esto es muy importante, porque es el perdón. yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación, eso es otra cosa. Lo que me importa es el humanismo que es la esencia del cristianismo, porque ya estaba yo escuchando, otras voces, ya no puedo decir ` hitlerianas´, fascistoides de eliminar, de la Ley del Talión, de el que `a hiero mata a hierro muere´ y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias, de ninguna persona con buenos sentimientos y entender que todos los seres humanos nacemos buenos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar las conductas antisociales y la paz es fruto de la justicia, no es el exterminio, no es la guerra.

“Entonces sí me gustó mucho ese planteamiento. En el último comunicado o en las declaraciones hablaban, en dos ocaciones de que `no eran suficientes los brazos´, yo también puedo decir, claro que hacen falta muchas otras cosas, pero lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia, porque los `fachos´es es lo que proponen, pero si dijeron y que bueno que ahora el mensaje tenga otro sentido, lo celebro”, dijo.

Lee más: Iglesia católica llama a reforzar estrategia de seguridad

En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que el comunicado es “lo más parecido" al pensamiento del papa Francisco.

“El documento de ayer es completamente distinto, es lo más cercano al pensamiento del papa Francisco por eso quería yo expresar mi gratitud para que entre todos, entre todos ayudemos a construir la paz y que no solo nos dediquemos al análisis de la realidad, sino que buscar transformar la realidad.

“Una postura que me gustó mucho, que la celebro de la iglesia mexicana y de la orden de los jesuitas, eso es lo único que puedo decir, la construcción de la paz requiere de muchas acciones, muchas, muchas acciones. Tiene que ver con lograr un sociedad mejor, tiene que ver con el combate ala pobreza, tiene que ver con el combate a la desigualdad, tiene que ver con el combate a la corrupción, tiene que ver con el combate a la impunidad, con muchas cosas, muchas, muchas”.

En este sentido, pidió a su vocero Jesús Ramírez Cuevas proyectar en el salón Tesorería la canción “No basta rezar”, del grupo Los Guaraguao, la cual señala que además de rezar, faltan otras cosas para que en el mundo exista la paz.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot