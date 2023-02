AMLO califica carta de Felipe Calderón como apología a la violencia del Estado, tras veredicto contra García Luna

Al señalar que “solo faltó que dijera que la culpa de García Luna era mía”, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el contenido de la carta que ayer difundió el expresidente Felipe Calderón luego que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna fuera declarado culpable por un jurado en Estados Unidos.

López Obrador calificó la carta del expresidente como una apología a la violencia del Estado y a medidas como “mátalos en caliente”.

En conferencia de prensa, el Presidente aseguró que en su texto considera que ya todos los corruptos “se consideran perseguidos”.

“Calderón ayer solo faltó que dijera que la culpa de lo de García Luna era mía porque al final de su texto `ya todos los corruptos se consideran perseguidos´. Yo no conocí a García Luna, a Calderón creo que lo vi como unas 10 veces, a Fox un poco más, tampoco muchas, como unas 20 veces, porque siempre he tratado de guardar distancia.

“Es una apología a la violencia del Estado, a que no debe de temblarnos la mano, hay que enfrentarlos con valentía a los delincuentes, cuando el gobierno estaba en manos de delincuentes, hay que seguir con el `mátalos en caliente´”, dijo López Obrador.

En Palacio Nacional, el Mandatario señaló que en su carta, Calderón llamó a los mexicanos a no distraerse en el caso de García Luna pues “esto no sirve para nada, ¿para qué vamos a estar ocupándonos de esto si no es fundamental? ¿Para qué distraernos? O sea hay que seguir con el `matalos en caliente´”.

