AMLO atribuye a "cuestiones políticas" la violencia en el país

Al confirmar que este viernes, junto con el Gabinete de Seguridad, estará en Tijuana, Baja California, tras los hechos de violencia que se registraron, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe de mantener como hipótesis que esos actos tuvieron que ver con cuestiones políticas.

“Los hechos del fin de semana, adelanto, causaron pérdidas de vidas humas en Jalisco, Guanajuato y donde hubo más pérdida de vidas humanas, porque fue población inocente, personas que no están metidas en actividades ilícitas, fue en Ciudad Juárez, porque ahí si dispararon a la gente, muy lamentable eso, que no se vuelva a repetir.

En el caso de Tijuana y Ensenada no, fue más propaganda, quema de vehículos y otras actividades, que afortunadamente no significaron perdida de vidas humanas. Por eso hay gente que están pensando que tiene que ver con cuestiones políticas, pero eso es mejor mantenerlo como una hipótesis y no darle tanta importancia, porque en el supuesto que fuese así, aceptando sin conceder, eso no funciona”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador cuestionó que esa estrategia propagandística pueda ayudar a sus adversarios.



“Qué les va a ayudar a los adversarios, solo que estén muy desesperados, molestos o enfurecidos, pero es muy irracional. No tiene eficacia, porque la gente se da cuenta de todo”.

Criticó al periodista “conservador” Ricardo Alemán quien en su cuenta de Twitter expuso que los hechos de violencia fueron “armados” por el gobierno federal.

“Hay quienes sostiene, un periodista, de los conservadores Ricardo Alemán, que todo lo armamos nosotros, dice que tiene información de Palacio en dónde nosotros lo armamos para justifica la militarización del país”.

Reiteró que este viernes como lo tenía programado realizará una gira de trabajo por Baja California, Chihuahua y Sonora.

“Voy a estar en Tijuana, vamos a llevar a cabo la reunión de Gabinete y la conferencia en Tijuana el viernes y voy a hacer una gira por la frontera, voy a estar por Baja California y en Sonora”.

