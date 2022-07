AMLO asume liderazgo ante EU: Mélenchon

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a Jean-Luc Mélenchon, excandidato presidencial de izquierda de Francia, de quien se ha referido en varias ocasiones como “su amigo”.

Tras esta reunión, el político francés realizó una conferencia de prensa en el Salón de Usos Múltiples en Palacio Nacional, en donde aseguró que pese a que el presidente López Obrador no busca el liderazgo en América Latina frente a Estados Unidos “lo asume”.

Destacó el punto de vista “no alineado” de López Obrador ante EU y en el que, además, es muy importante la posición geográfica de México al compartir más de 3 mil 500 kilómetros de frontera con “el imperio”.

“Él no es interesado en asumir un liderazgo, lo asume, pero no está buscando un papel. Me gustaría que sí, porque es el país más importante y numeroso, con su posición particular con 3 mil 500 kilómetros de frontera común con el imperio, con los Estados Unidos, y su punto de vista no alineado, es muy importante”, afirmó el excandidato presidencial de Francia.