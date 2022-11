AMLO asegura que producción de aguacate en Michoacán no está vinculada al narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la producción del aguacate en Michoacán no está vinculada al narcotráfico y señaló que hay una campaña en contra del aguacate de Michoacán y de México.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que hay países quieren quedarse con el mercado de este producto en Estados Unidos.

A pregunta expresa de una reportera de Canadá, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que hay violencia y grupos de la delincuencia en Michoacán, pero aseguró que los productores de aguacate son gente de bien y gente trabajadora y afirmó que está demostrado científicamente que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en esa entidad.

“Son gentes de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán, pero que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores y lo que hay seguramente es una desinformación, una campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México (…) No sé como le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán, porque hay otros países quieren ganarse el mercado de Estados Unidos, pero con todo respeto, la calidad del aguacate que producen no es la misma”, respondió.

“Vamos a estar pendientes, pero decirles a la gente de Canadá que es muy bueno el aguacate y que no está vinculado, no es una industria del narcotráfico, no. Son productores que se dedican a eso y han sido exitosos y dan trabajo y lo único es convencerlos para que se cuiden los bosques y no se afecte a la mariposa monarca, básicamente”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que México ha padecido durante muchos años de boicots por razones de competencias o por razones políticas y señaló que en el pasado si hubo contubernio entre autoridades y delincuencia, pero que eso ya no existe actualmente.

“Antes sí había un contubernio, una asociación entre las autoridades y la delincuencia, pero ya no existe eso, han cambiando mucho las cosas en México, y lo que está probado, técnica, científicamente es que el mejor aguacate del mundo es el que produce Michoacán

“Nosotros hemos padecido durante mucho tiempo de boicots por razones de competencia, o por razones. Por ejemplo ahora que hay elecciones en Estados Unidos, los políticos de Florida hacen campaña diciéndole a los productores de tomate de Florida que ellos van a lograr que ya no se compre en Estados Unidos tomate mexicano, porque el tomate mexicano lleva agroquímicos o porque lo cultivan niños. De acuerdo a nuestra Ley del Trabajo solo se permiten que trabajen mayores de 18 años entonces a veces en los campos agrícolas como van familias completas, trabajan, incluso es la condición de los padres, ` yo voy a trabajar pero mis hijos de 17, 18 años también va a trabajar´. Entonces eso lo utilizan para decir `no compren el tomate mexicano porque es producto cultivado con niños explotados´.

“Hay que tener cuidado con estas campañas porque siempre, aun cuando hay gente de buena fe que se preocupa, hay otros que todo lo hacen en términos económicos para su beneficio. Esto que les decía del tomate nos lo han hecho con el atún, (porque) de repente hay un embargo al atún mexicano que porque las redes que capturan el atún capturan también peces en vías de extensión, la vaquita marina, entonces aplican embargos. Pero todo esto hay que verlo con mucha responsabilidad y cuidar que no sea propaganda”, dijo.

