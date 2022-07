AMLO. Asegura que pese a alza en contagios por Covid, no hay ningún estado en situación de gravedad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese al alza en casos de contagios por Covid-19 no hay una saturación de hospitales y no hay ningún estado en situación de gravedad.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el promedio de hospitalizaciones generales es de 10% y 3% de hospitalizadas en terapia intensiva, y hay 12 fallecidos diarios por este virus.

Llamó a las personas que no se han vacunado contra Covid, a que lo hagan pues señaló que el virus afecta más a aquellas personas que no tienen vacunas o que no se han aplicado la dosis de refuerzo.

Lee más: México suma este jueves 32 mil contagios por Covid; reporta 48 muertos

“Nos reunimos todo los lunes y siempre hacemos una revisión todo el sector salud de cómo va la pandemia, aún cuando no se da a conocer sí tenemos el mapa para ver si en algún estado en espacial se requiere actuar de manera urgente. Hasta hora todos están (en Semáforo Epidemiológico) verde, es decir, no tenemos ningún estado en amarillo o en situación de gravedad. No tenemos saturación de hospitales, es muy poco.

“Este martes el informe es que teníamos es de un promedio de 10% de hospitalizaciones generales y 3% de hospitalizados en terapia intensiva. Afortunadamente la mayoría de la gente ya tiene vacunas. Estamos seguros y por eso no vamos a cansarlo de decirlo, de que afecta más a los que no están vacunados o que no tiene la vacuna de refuerzo. El número de fallecidos está en 12 fallecidos diarios, y la mayoría de ellos no vacunados y con enfermedades”, dijo.

Lee más: ¿Qué sucede en nuestro cuerpo por cada día de la infección por Covid-19?

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot