AMLO asegura que no es insustituible; “la transformación debe continuar con un cambio”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es insustituible y que una vez concluido su gobierno en 2024 se retirará por completo, pues manifestó que “no soy cacique, no soy mesías, ni caudillo, ni jefe máximo”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que dejará encaminado el proceso de transformación porque tiene que haber continuidad en 2024.

“Dejamos encaminado todo el proceso de transformación que tiene que haber continuidad con cambio, tiene que seguir el proceso de transformación con cambio, porque no voy a participar cuando yo termine mi mandato, me voy a retirar por completo, eso para que les quede claro a nuestros adversarios.

Lee también Les vamos a volver a ganar en 2024, advierte AMLO a oposición; “La gente va seguir apoyando la transformación"

“No soy cacique, mucho menos me siento insustituible, no soy caudillo, no soy mesías, como lo sostuvo Krauze, como se les llamo al presidente Calles en el Maximato, `Jefe Maximo´, sí soy un místico, eso sí”, dijo.

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

maot