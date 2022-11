AMLO asegura que hay 4T "para rato" por respaldo del pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay “4T para rato” porque la gente está muy contenta con su gobierno y mientras tenga el respaldo del pueblo podrá darle continuidad al proceso de transformación.

“Si la gente está muy contenta por la transformación y mientras se cuente con el pueblo, hay posibilidad de darle continuidad al proceso de transformación”.

El Mandatario cuestionó: “¿ustedes creen que la gente va a votar por partidos que no quieren que se le dé pensión a los adultos mayores, recuerdo que cuando decidí dar esta pensión, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, ofrezco disculpas, pero salió de esta cabecita y de este corazón, no lo copiamos… Fox dijo que no estaba de acuerdo que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si no hubiesen trabajado toda su vida, imagínense la mentalidad de Fox”.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Décima Región Naval de Manzanillo, Colima, el presidente López Obrador criticó que esa mentalidad es la de millones, como 25 o 30 millones de ciudadanos.

Con información de Pedro Villa



