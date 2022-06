AMLO. Asegura que en Morena no quieren “politiqueros” sino dirigentes con principios e ideales

Luego de que el senador morenista, Ricardo Monreal, afirmara que era un timbre de orgullo el que fuera excluido del acto de unidad de Morena en Toluca, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Morena no quieren “politiqueros” sino dirigentes con principios e ideales.

En su conferencia de prensa matutina, se le preguntó al jefe del Ejecutivo federal que PAN y PRD interpusieron ante el INE una denuncia por actos anticipados de campaña y de las expresiones del senador Ricardo Monreal de que era un timbre de orgullo el que fue excluido del acto, pero que, afirmó, será el “presidente de la conciliación nacional”.

“Acerca de lo de Morena, yo tengo licencia y la gente en Morena la verdad ... los ciudadanos en general, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales. Ya no, ya eso se terminó, la gente quiere que los representen personas con principios, con ideales, no politiqueros”.

Añadió en Palacio Nacional que “a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes”.

