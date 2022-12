AMLO asegura que el Papa Francisco ha sido respetuoso de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya invitó al Papa Francisco a visitar México de nueva cuenta y desconoce si el jefe del Estado Vaticano regresará al país.

“Ya lo invité como jefe de Estado del Vaticano, que platicamos estuvo conmigo, creo que nos hemos encontrado como dos veces con el jefe del Estado Vaticano y lo invitamos al Papa, yo tengo, independientemente de lo religioso, le tengo mucho respeto y admiración al Papa Francisco, lo considero un hombre muy humano que ha sabido poner a la iglesia católica en correspondencia con las realidades de injusticia que han prevalecido en los últimos tiempos”, dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Al cuestionarle si el jerarca católico podría visitar el país antes de que concluya su sexenio, López Obrador respondió: “No sé, es que ya el papa está cuidándose y hace bien, aquí siempre va a ser bienvenido y repito, en lo personal lo admiro, lo considero, el político más importante del mundo en la actualidad, independientemente de ser el dirigente religioso del catolicismo…”.

López Obrador señaló que el Papa Francisco, quien constantemente habla de la desigualdad, la pobreza, la discriminación y las injusticias que se cometen en el mundo, ha sido respetuoso de su gobierno.

“Ya en una ocasión hablé de cómo en las tres transformaciones históricas de México, los papas han estado en contra de los cambios en favor del pueblo. Es obvio que cuando la independencia, el Papa estuvo a favor de los realistas en contra de los independentistas. “Hay un debate de si excomulgaron o no a Hidalgo que es el padre de nuestra patria, pero desde luego si no lo excomulgaron fue mal visto por su iglesia y la jerarquía del Vaticano estuvo siempre a favor de que no se lograra la independencia de México”.

Y añadió: “En el movimiento de Reforma, los liberales fueron excomulgados y se apoyó en Roma la invasión francesa, la imposición de Maximiliano. En la Revolución fue terrible que el Papa reconociera a Victoriano Huerta, que mandó asesinar a Francisco I. Madero, apóstol de la democracia”.

“Ahora no, el Papa ha actuado con mucho respeto, es más diría que por eso también, entre otras cosas, la iglesia católica mexicana ha sido respetuosa con nosotros, como nosotros somos respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias, somos respetuosos de los creyentes y no creyentes porque Estado laico significa libertad religiosa”.

El mandatario envió un mensaje de solidaridad al Papa emérito Benedicto XVI, para recupere su salud, luego que se diera a conocer que está enfermo. “Tengo con él una buena experiencia, él tenía fama de ser un papa conservador”, comentó.

