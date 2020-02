El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las críticas y señalamientos de sus adversarios no le afectan en nada.

“Dicen: el viejo, que ya el Presidente esta chocheando jajaja, pues estoy maduro eh, no viejo, pero no me afecta nada, no tengo enemigos, tengo adversarios”.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que “los corajudos” son otros, los que andan de mal humor, pero “yo ando muy contento, bien y de buenas”.

El presidente López Obrador recordó que ahora en su gobierno todos tienen derecho a manifestarnos.

“Yo también les digo sus cosas, me piden que demuestre si ando cuerdo, y yo les llamo conservadores o fifís también y todos tenemos derecho a manifestarnos y a expresarnos”, comentó.

lsm