AMLO. Asegura que “bots” frenaron compra de Twitter por parte de Elon Musk

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, frenó la compra de Twitter al afirmar que fue por la existencia de bots, pues “se empezó a hablar que no había palomitas sino pajarracos”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que las cuentas falsas es un problema en las redes sociales.

“Ahora que un señor con mucho dinero en el mundo (Elon Musk) había decido comprar Twitter, la plataforma esta que tiene una palomita, luego no sé si sea cierto o ustedes saben más, pero como que se arrepintió o se congeló la operación porque se empezó a hablar que no había palomitas sino pajarracos, que había muchas cuentas falsas, ¿cómo le llama a eso? bots. No es nada más el Reforma o EL UNIVERSAL, pues es un fenómeno mundial”, aseveró.

Ayer martes, el multimillonario Elon Musk afirmó que la adquisición de Twitter no se llevará a cabo hasta que tenga garantías sobre la plaga de cuentas falsas que abundan en la plataforma, lo que complica esta tensa oferta de compra del gigante de las redes sociales.

Este empresario, cuyos partidarios lo consideran un genio iconoclasta y sus críticos un megalómano errático, sorprendió al mundo de las finanzas en abril cuando anunció que quería comprar Twitter.

Pero su oferta por 44 mil millones de dólares está en suspenso hasta que se resuelva el número estimado que hay de cuentas falsas, conocidas como "bots”.

"El director ejecutivo de Twitter se negó ayer a demostrar que menos del 5% de las cuentas son falsas", tuiteó Musk, que tiene casi 94 millones de seguidores en la red social.

"Hasta que no lo haga, el acuerdo no puede seguir adelante", añadió.

