El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ascenso de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller de la categoría de candidata a investigadora nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es debido a que se sometió al examen y cumplió con todo el procedimiento que se exige, por lo que no se trata de una imposición, “nosotros no hacemos eso”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que Gutiérrez Müller es una académica, realiza investigaciones y hace publicaciones, requisitos que se necesitan para ascender en el SNI.

“Aprovecho para aclarar, porque hubo desinformación, los opositores, los que no nos quieren, mi esposa Beatriz pues es académica, está en la universidad, da clases y hace investigación y tiene publicaciones de su profesión, entonces hace como dos años presentó examen para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y la calificaron como “candidata”, que es el primer nivel, candidata a investigadora, ya perteneciendo al SIN, pero como candidata", dijo el mandatario.

“Y luego viene lo de la promoción, ahora es de 10 mil nuevos investigadores y ella también presentó su examen y ya le dan categoría de nivel 1, investigadora nivel 1, era el que corresponde, pero se sometió a todo el procedimiento. Pero los que no nos quieren, los que no nos ven con bueno ojos, pues me dieron conocer que era una imposición, pero nosotros no hacemos eso. Nada más aprovechó para aclararlo”, agregó.

