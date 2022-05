AMLO. Amago de no asistir a Cumbre de las Américas si hay exclusión no afectará relación con EU

Al manifestar que en vez de confrontarnos se debe de buscar la unidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su amago de no asistir a la próxima Cumbre de las Américas si se excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua, no afectará la relación con Estados Unidos.

Aseguró que no llamará a otro países a que asistan o no a la Cumbre, pues manifestó que no busca una actitud protagonista, pero afirmó que si se invita a todos se inaugurará una nueva etapa en las relaciones del continente gracias al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a quien la región se lo reconocerá.

“La relación conEstados Unidos es muy buena, hablando de gente buena, el presidente Biden es un hombre de buenos sentimientos, no hay problemas con él, sin embargo, pues somos distintos y no porque él es el presidente Biden y yo soy Andrés Manuel sino porque las historias de nuestros pueblos son distintas y entonces nosotros sostenemos que ya no debe de haber una política hegemónica en América, en el mundo, que tenemos que respetar la independencia, la soberanía de cada país, y que en vez de confrontarnos, tenemos que optar por la unidad de toda América”, dijo.

Lee más: Condicionar asistencia a Cumbre de las Américas no es un boicot: AMLO

En conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 7-A, en Apodaca, Nuevo León, el Mandatario federal en la próxima Cumbre de las Américas se invité a todos los países del continente pues señaló que sería una contradicción convocar a una cumbre de la región y no invitar a todos.

Manifestó que ya no debe de haber una política hegemónica en América y en el mundo y se debe de respetar la independencia y soberanía de cada país.

“Es una contradicción convocar a una Cumbre de las Américas y no invitar a todos. Todavía yo espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos, el que no quiera ir pues también está en su derecho, pero que no se excluya, que nadie excluya a nadie, porque lo que necesitamos es diálogo, escucharnos.

Lee más: Discrepancia crece sobre invitados a la Cumbre

“¿Si no van todos los líderes de América sería un fracaso del presidente Biden?”, se le preguntó.

“No, no, tampoco, tampoco, no hay que verlo así, la política no es maniquea, no es de negro y blanco, no es de buenos y malos. Yo pienso que si se invita a todos, va a inaugurarse una etapa nueva en las relaciones en América y se les va a deber al presidente Biden y nosotros vamos a reconocerlo y si no se puede cambiar y se excluye a algunos países, de todas manera iría una representación del gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría”.

“¿Haría un llamado a otros países para que se sumen?”, se le siguió cuestionando.

“Sí, pero es decisión de cada quien, independiente, soberana, cada quien tiene que decir, nosotros no vamos a actuar de manera protagonista, llamando a otros gobiernos para que no asistan, ni para que asistan, sencillamente ya fijamos nuestra postura y cada quien asuma lo que considere más adecuada, pero ojala y si nos encontramos todos porque es América y hay que seguir escuchando a Los Tigres del Norte”, dijo

Lee más: Argentina confirma asistencia a Cumbre de las Américas pero apoya a AMLO: que EU invite a todos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot