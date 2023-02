AMLO alista videollamada con Elon Musk, dueño de Tesla

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta mañana sostendrá una videollamada con el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, empresa que busca instalar una planta en nuestro país.

En Palacio Nacional, López Obrador terminó la conferencia matutina de este lunes para acudir a su despacho presidencial pues quería ser puntual, pero garantizó que mañana informará de lo que conversó con el multimillonario.

“Saben que, tengo una llamada, ¿si les dijo con quién me dejan ir?”, preguntó.

“Con el dueño de Tesla, y quiero estar puntual, es en teleconferencia y ya mañana les platicó”, dijo.

AMLO no permitirá instalación de Tesla en Nuevo León

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no permitirá que se instale la planta de Tesla en Nuevo León, porque no hay agua, y si la empresa decide hacerlo, no se otorgarán los permisos.

“¿Si decide instalarse (Tesla) en Nuevo León, lo permitiría?”, se le preguntó.

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente no se entregan permisos para eso, no es factible”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que lo ideal es que se instale en una entidad donde haya agua, cuando se le cuestionó si hay preferencia porque se instale en el sureste.

“En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, ustedes saben, acabamos de padecer una crisis de falta de agua, porque no hay agua.

Advirtió que Nuevo León, entidad que ha sido considerada para que se instale la planta de Tesla, ha tenido un crecimiento importante en inversiones, por lo que ha crecido el tamaño de su población, y ello ha repercutido en la cantidad de agua con la que cuentan.

