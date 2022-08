AMLO afirma que Citigroup aceptó sus condiciones para compra-venta de Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que Citigroup ya aceptó las cuatro condiciones que propuso “de manera respetuosa” para la compra venta de Banamex.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que estas condiciones son: que el banco sea comprado por inversionistas mexicanos; que tengan la suficiente solvencia económica; que se paguen los impuestos que se generen en la compra y que el patrimonio cultural del banco se quede en México

Informó que como una “sugerencia adicional”, en una conversación que sostuvo con la CEO de Citigroup, Jane Fraser, le planteó que se garantice que no haya despidos de trabajadores del banco.

“Ya aceptaron los que están vendiendo, en este caso Citigroup, acepta que tengan preferencia los inversionistas mexicanos. Fue una de las sugerencias nuestras que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos por su historia. Incluso no lo mandé a decir, lo expuse en la Convención Nacional Bancaria con toda claridad.

“Cuatro recomendaciones respetuosas: una, que el banco sea adquirido por mexicanos; dos, que los compradores tengan la suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes; tres, que los comprados estén al día en el pago de sus contribuciones y desde luego, que estén dispuestos a pagar, tanto ellos como quien vende, lo que corresponde de impuesto por esta venta de Banamex. La tercer condición es que se que paguen los impuestos y la cuarta condición es que el patrimonio cultural de Banamex quede en México, porque es de la nación es de los mexicanos y ahora que hablé con la presidenta del Consejo de Citigroup también le sugerí que ojalá y en la venta se garantizará el no despido de trabajadores pero eso como una cuestión adicional y están en un buen plan”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que la CEO de Citigroup, Jane Fraser, es una mujer inteligente y que tiene mucho respeto por México y reiteró que su gobierno ayudará a facilitará a que se lleve a cabo esta operación “porque consideramos que ayuda al país”.

“Para empezar, nada más tener en cuenta que si se trata de bancos privados extranjeros, las utilidades no se quedan en México, no se reinvierten en el país, eso es el colmo, porque no solo son altos cobros de intermediación de comisiones, sino que las utilidades no se reinvierten en México, por eso queremos que el banco se quede en nuestro país. Desde luego esto de manera respetuosa, porque se trata de una operación entre particulares, pero va bien, va bien”, agregó.

