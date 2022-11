AMLO advierte que acusará con el Papa Francisco a los "aspirantes a fifís" de la Iglesia Católica

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que acusará con el Papa Francisco a un sector de la Iglesia católica que está en favor de los potentados, los oligarcas, los corruptos y los antidemocráticos y "aspirantes a fifís".

Al señalar que la marcha en defensa del INE fue de las más promocionadas, pues hasta la Iglesia católica se pronuncia en contra de su iniciativa de reforma electoral, el Mandatario expresó:

“No hubo un personaje famoso que no convocara a la marcha, articulistas, intelectuales orgánicos, organizaciones empresariales, no todas, bueno hasta la Iglesia Católica que está actuando, no toda desde luego, en contra de ese gran Papa Francisco, que es un papa progresista defensor de los pobres no los potentados, oligarcas, corruptos, antidemocráticos”.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) afirmó que la actual propuesta de reforma electoral, del presidente López Obrador, es claramente “regresiva” y constituye un “agravio a la vida democrática del país”, ya que intenta “minar” tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El presidente López Obrador aseguró que el papa Francisco es el dirigente mundial más consecuente en nuestros días, en cuanto a la defensa de causas justas.

“Por eso ya los voy a acusar a los que están defendiendo a estos potentados, fifís y aspirantes a fifís, eso es lo que más les molesta, porque no son fifís, son aspirantes”.

No obstante, el Mandatario dijo que está garantizando los derechos de libre manifestación y las libertades de todos.

Con información de Víctor Gamboa



