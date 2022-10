AMLO adelanta que podría comprar máquina que tapa baches en 5 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que mantener en buen estado las carreteras y que no haya baches corresponde a los gobiernos municipales y aseguró que este problema es la principal demanda de la población mexicana.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que su gobierno podría ayudara los gobiernos locales a comprar una máquina en el extranjero que pueda tapar los baches en solo 5 minutos y que ya se usa en Alemania.

Manifestó que ”no saben cuánto me molesta” que en las calles haya gente, entre ellos niños, tapando baches con tierra para pedir cooperación.

“(Los baches) siguen siendo asignatura pendiente, ahí nada mas quiero aclarar algo: eso corresponde a los gobiernos municipales atender , porque el gobierno federal tiene que resolver el problema de la carretera federal, construir las carrera federales y hacerse cargo del mantenimiento pero ya lo que tiene que ver con baches es un asunto de la autoridad local, de los gobiernos municipales y de los gobiernos de los estados y nosotros hemos venido ayudando porque es una necesidad sentida en todos lados, hasta se han burlado de mi los conservadores, adversarios, porque sostengo que cuando se le pregunta a la gente en las ciudades del principal problema que perciben, siente, y siempre sale en primer lugar los baches y creo que en segundo o tercero, seguridad.

“Y yo voy a cualquier lugar, acabo de ir a Veracruz, a Minatitlán y la demanda de unos ciudadanos es “Oiga, no se pude transitar por la cartera de Minatitlán a Coatzacoalcos por la libre. Está llena de baches y ahora que venía usted le taparon ahí con tierra´ y no saben cuanto me molestaba que todavía - porque eso yo lo cuestionaba en la oposición que en los caminos mucha gente, niños, con pala tapando los huecos, y pidiendo una cooperación en todos lados-, pues todavía hay y hago un llamado respetuosísimo a las autoridades locales, a las autoridades municipales porque es una necesidad sentida”, dijo

Principal demanda de la población: baches, señala Inegi





En Palacio Nacional, el Mandatario federal mostró la gráfica de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que incia que la principal demanda de la población, con el 78.1%, es el problema de los baches, mientras que resolver el problema de la segunda está en cuarto lugar con 57.9%.

“Lo tengo tan presente que hace dos días, tres, revisando información me encontré una maquina que tapa huecos, porque ojalá investiguen las autoridades locales y si les sirve, nosotros les ayudamos, si van a comprarlas con ese propósito. Se está usando en algún país, en Alemania”, indicó.

El presidente López Obrador recomendó a los gobiernos locales que cuando construyan una calle que se haga bien y no “al contratismo corrupto que imperaba”.

“Como ayudaban en la campaña o eran cercanos al candidato y una vez que llegaban (a ganar) a darle los contratos y hacer malas obras, nada mas a pintar con emulsión asfáltica las calles y con las lluvias pues no resisten”, agregó.

