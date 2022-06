AMLO. Acusó que detrás de las caravanas migrantes hay intereses políticos electorales de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay intereses políticos electorales detrás de las caravanas de migrantes de Centroamérica hacia el vecino país del norte para culpar tanto al partido demócrata como republicano en Estados Unidos.

“Aunque parezca increíble y doloroso, que lo utilizan con propósitos políticos electorales, hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un partido u otro de los Estados Unidos”.

En conferencia de prensa, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que el gobernador de Texas Greg Abbott cerró la frontera para quedar bien con los ciudadanos que están en contra de los migrantes de ese estado.

Lee más: "No habrá cambios en relación con EU": Ebrard por ausencia de AMLO en Cumbre de las Américas

“Hay que convencerlos, no se puede ir al templo si no se le tiene amor al prójimo, los migrantes no abandonan a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad, ¿dónde está el amor al prójimo? ¿que no Jesús Cristo estaba a favor de los pobres? o ¿eso es un invento?, ¿qué eso no está en la biblia, que no está en la biblia en el Antiguó Testamento que hay que proteger al forastero, al migrante, no hay que maltratarlo?, ¿cómo está en la biblia también que no hay que retrasarle el pago al trabajador?”, cuestionó.

El presidente López Obrador dijo que hay toda una campaña en contra de los migrantes y Abbott inventó que había que revisar los frenos de los vehículos para bloquear y crear colas, filas que llevaban días del transporte, echándose a perder los productos.

“Ahora que vienen las campañas casualmente viene las caravanas, pues claro que hay necesidades por eso es el fenómeno migratorio, por eso se promueve pero también hay tráfico de personas, bandas que se dedican a eso, tenemos que cuidar el transporte para cuidar la vida de los migrantes porque los trasladan en tráileres y estamos detrás de los transportistas”.

Lee más: Lozoya no ha llegado a un acuerdo con Pemex, el pago que hizo fue por impuestos: AMLO

Aseguró que México protege y respeta a los migrantes, pero también denunciará a quienes están detrás de este intento de agrandar el problema para afectar a un partido u otro.

Expresó que es increíble que algunos senadores de Estados Unidos, que se oponen a la hermandad de los pueblos, votaron por aprobar 40 mil millones de dólares para Ucrania, que enfrenta una guerra con Rusia, y no han podido entregar 4 mil millones de dólares para atender las cusas de la migración en Centroamérica.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot