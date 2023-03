AMLO acusa que prensa no reportó quema de su imagen… pero reportes dan cuenta que sí

El pasado 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México, donde asistentes quemaron una figura de cartón alusiva a la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su conferencia mañanera de este lunes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente López Obrador condenó el hecho: “No debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, esto es lo que yo opino”.

“Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Y, además, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos”, agregó al asegurar que tras la quema de la figura de la ministra Piña “son expresiones muy minoritarias de nuestro movimiento”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador acusó que de él también se han quemado figuras y no se ha informado en la prensa.

“Yo no estoy seguro, pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco, también quemaron unas figuras. ¿Qué figuras eran?

“Ah, una mía también. No me di cuenta, no me di por enterado. Pero no debe de pasar eso en ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad?, ¿o sí salió? Nadie se quejó”, expresó.

Prensa da cuenta de quemas de figura de AMLO

El 6 de abril de 2019, EL UNIVERSAL registró la protesta de migrantes y activistas debido a deportaciones realizadas en lafrontera sur por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los manifestantes lanzaron huevos y quemaron afuera de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, una piñata con la representación de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador.

"Los manifestantes colgaron y prendieron fuego a la piñata alusiva al presidente de Estados Unidos montado sobre el símil de un dinosaurio personificado con la cabeza del presidente de México, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la delegada regional del INM, Carmen Yadira de los Santos", documentó esta casa editorial.

Otro hecho similar ocurrió el 20 de abril de ese año, cuando en el tradicional Barrio del Artista de Puebla se celebró la Quema de Judas, una alegoría que sirve para que los asistentes descarguen su descontento con el actuar de figuras públicas.

Los muñecos hechos a base de carrizo y papel china de colores, rodeados de cuetes tenían rotulados los nombres de candidatos, figuras de la política internacional, nacional y local, así como personajes del medio artístico y medios de comunicación.

Algunos de los nombres en el cuerpo de los “Judas” que se pudieron leer fueron: Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, Nicolás Maduro, Donald Trump, Luis Miguel Barbosa, Mario Marín Torres, Claudia Rivera Vivanco, Ninel Conde, La Maldita Vecindad, Mijares, Caifanes, entre otros.

Este diario también publicó el 14 de septiembre de 2020, la movilización de colectivos feministas que mantenían tomado el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico. En el hecho realizaron un “antigrita” de la independencia, momento en el que quemaron una piñata del presidente Ándres Manuel López Obrador fuera de la sede de la comisión.

Con información de Eduardo Dina

