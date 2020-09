Alonso Ancira presentó una denuncia en mi contra por difamación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), presentó una denuncia contra él por difamación.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que esta denuncia del empresario, que enfrenta un proceso de extradición en España, es debido a que se menciona su caso en las conferencias de prensa en Palacio Nacional.

"Aprovecho para comentar que el señor de Altos Hornos presentó una demanda en contra mí (…) dice que lo estoy difamando, porque aquí se menciona el caso en las mañaneras. La verdad es que yo he denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó, lo que pasa es que hay como amnesia”, dijo.

El mandatario aseguró que no tiene algún pleito con Alonso Ancira y lo único que se busca, indicó, es que regrese el sobreprecio de 200 millones de dólares que se pagó por la planta chatarra de fertilizantes de Agro Nitrogrenados en el gobierno pasado.

"No es un pleito, es el señor o quien compra esa empresa le devuelva al pueblo los 200 millones de dólares para reparar el daño, eso es todo. Ahora si está demostrado de que cobraron de más y no quieren reparar el daño, bueno pues la autoridad competente tiene que resolver sobre este asunto".

“Yo no me peleo con nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, ni adversarios y como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos”, agregó.

