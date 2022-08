"Alito" debe renunciar para no afectar alianza opositora del 2024: Osorio Chong

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, llamó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a retirarse del cargo para no afectar la gran alianza que debe construir la oposición en el 2024

En entrevista dijo que el desprestigio de "Alito" es ya impresentable y un riesgo enorme para el PRI, por lo que debe abandonar la dirigencia del tricolor, porque "no podemos permitir que su persona empañe a todo nuestro partido".

El coordinador del PRI en el Senado, lamentó que el aún dirigente tricolor hasta hoy no ha dado una explicación sobre los señalamientos que se han filtrado al margen de la ley, contra su persona y los que hizo en contra de varios medios comunicación, empresarios y políticos.

Dijo que todos estos ataques contra el presidente de su partido "están lastimando a todos los que formamos parte del PRI y de la Alianza Va por México".

Sin embargo, reconoció que "Alito" no dejará la dirigencia nacional.

"Sabemos que se resistirá a ello, dado que pues le queda bien estar con un escudo tan grande como es el escudo de mi partido y que pues ello no va a permitir que se haga a un lado, que lo abandone y ningún escudo protector respecto a todos estos señalamientos que son muy fuertes, que son muy duros y que aún venidos del gobierno, aún venidos del gobierno local, que por supuesto es un ataque directo, pues sí, el problema es que no hay una explicación', dijo Osorio.

"Y eso me preocupa mucho, porque tenemos que hacer una alianza muy fuerte para el 23, tenemos que tener una fortaleza enorme para el 24 y bueno, creo que no está haciendo lo correcto".

El senador del PRI indicó que los priístas no se quedarán callados, pues hay muchos que fueron engañados en los estados, prometiéndoles espacios políticos, elecciones democráticas y fueron hechos a un lado.

Puso como un ejemplo claro de esto a Sonora, donde elementos "destacadísimos" del PRI, que le dieron la vida al partido, se fueron acusando exclusión y que por esas actitudes están abandonándolo.

"Vamos a seguir llamado al retiro de la dirigencia y por supuesto al llamado de una nueva que tenga fortaleza, la fuerza para ser parte de una alianza, de un gobierno que se pueda formar con otros partidos políticos para competir en la elección del 24".

El exsecretario de Gobernación, comentó que hasta hoy no ha sido notificado de una posible expulsión del partido, pero "no lo dudaría, porque también es parte de su actuar, a quien no está de acuerdo con él, le inician procesos que por supuesto son irregulares".

