Alianza de Morena con PT, PES y Partido Verde está más fuerte que nunca: Delgado

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la alianza legislativa que tienen con el PT, PES y el Partido Verde está más fuerte y sólida que nunca y dijo que están actuando a la altura y ningún cargo los va a dividir como pretenden afuera.

Al emitir su discurso al inicio de su reunión plenaria, Mario Delgado dijo que los legisladores de la 4T están actuando a la altura, nada los va a dividir, se van a lograr poner de acuerdo y van a salir bien las cosas para todos.

“Compañeras y compañeros, y también para que se sepa afuera, la alianza que tenemos legislativa con el PT, con el PES y con el Partido Verde está más fuerte y sólida que nunca.

"Estamos conscientes de lo que hemos logrado, estamos conscientes de que somos la asamblea constituyente de la Cuarta Transformación y que estamos marcando diferencia con muchas legislaturas. Tenemos la responsabilidad de actuar conforme al mandato que nos dio el pueblo de México, somos la Legislatura con un origen auténticamente democrático desde 1913. Entonces, estamos actuando a la altura, y no nos va a dividir ningún cargo, como pretenden afuera. Nada nos va a dividir, nos vamos a poner de acuerdo, y van a salir bien las cosas para todos”, refirió Delgado.

A unos días de que se defina la presidencia de la Mesa Directiva, y después de las acusaciones de “compra” de diputados, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que las próximas elecciones son la prueba de fuego para la Cuarta Transformación.

Señaló que están en la disposición de seguir unidos y que en la Cámara de Diputados no se pongan en riesgo la presidencia de la Mesa Directiva ni la Junta de Coordinación Política que tiene Morena, además que exhortó a seguir en bloque y unidos.

“Es una prueba de fuego grandísimo y por eso lo decimos con toda claridad, estamos en la disposición y la voluntad de seguir juntos, de seguir unidos. Que en la Cámara de Diputados no pongamos en riesgo la presidencia de la Mesa, no pongamos en riesgo la Jucopo, sigamos en el bloque unidos y trabajando juntos por el bien de la patria, por el bien de México y no tengo ninguna duda que vamos a la victoria”, aseguró Reginaldo Sandoval.

Dijo que en el PT no tienen ninguna duda de que deben de cerrar filas en unidad; la coalición legislativa “Juntos Haremos Historia”, las cuatro fuerzas políticas "porque no hay duda también que vamos en una ruta de bloque".

“Nosotros ya estamos claros y definidos que vamos a la ruta de enjuiciar a los expresidentes de la República o a los Presidentes del modelo neoliberal, ahí vamos a fondo, en esa dirección. Y no tenemos duda que en esa lógica vamos a una confrontación de bloques y en esa confrontación de bloques nosotros estamos puestos y dispuestos para jugárnosla juntos, el bloque histórico de la transformación de nuestra patria, de la transformación de México”, dijo el petista.

Por su parte, Jorge Argüelles, coordinador del PES, dejó atrás la división que tuvo con Reginaldo Sandoval por la “compra” de sus diputados y dijo que están convencidos de que habrán de trabajar al lado de Morena, del PT y del Verde.

“Estoy convencido que como coalición debemos mantener la unidad, para que podamos hacer del Estado mexicano un Estado justo y no como antes. Un Estado que lejos de procurar justicia, trajo perjuicios al pueblo. Los neoliberales dejaron millones de mexicanos en pobreza y hoy se hacen de la vista gorda, hacen que no se acuerdan y se llenan la boca diciendo que son sólo palabras.

"En el PES estamos conscientes que los retos por venir son muy grandes, la salud de las y los mexicanos, es importantísimo vencer la pandemia sanitaria, recuperarnos económicamente y mantener la calidad moral por encima de la oposición, es nuestra gran tarea, así tengamos que ir a límite, tengamos que lograrlo a como dé lugar, aunque signifique sacrificios en los de casa”, dijo el coordinador de Encuentro Social.

“Ese México del que hablo, yo creo que es posible lograrlo con ustedes, con el Presidente López Obrador y por eso lo promuevo. Digo lo anterior de manera respetuosa, abramos paso a la reconciliación y a la unidad de todas y todos, porque cuando de México se trata, las diferencias pueden y deben ser encapsuladas para dar paso, a las esperanzas que nos unen”, agregó Jorge Argüelles.

En tanto, el coordinador del Verde, Arturo Escobar, ratificó su apoyo a la alianza legislativa que tienen con Morena, PT, PES y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que no tiene duda de que se vienen cosas complejas en el periodo legislativo, pero las lograrán sortear.

“Mario (Delgado) como siempre muy agradecidos contigo, muy reconocidos con los compañeros de Morena, por supuesto con los compañeros del PT y de Encuentro Social (...) ratificar nuestro apoyo incondicional al Presidente de la República para que buenas cosas salgan de este último periodo legislativo, que viene con enormes complejidades, pero que no tengo la menor duda, sabremos sortearla”, dijo el líder del Verde.

