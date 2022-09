Alejandro Moreno descarta que alianza "Va por México" esté en riesgo; respalda presencia de militares en las calles

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que la alianza "Va por México" no está en riesgo y dio su respaldo a la iniciativa presentada por la diputada federal Yolanda de la Torre.

En conferencia de prensa, el líder del tricolor señaló que su partido hace esta propuesta pensando en el país y en la población y o en intereses personales o partidistas.

"No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país", sentenció.

También lee: PRI se divide; diputados van por ampliar presencia del ejército en las calles, en Senado lo rechazan

Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI no rompe la moratoria constitucional, pues únicamente "lo que proponemos es cambiar una palabra del artículo transitorio".

Estamos comprometidos con la coalición pero también tenemos puntos de divergencia "y ellos lo saben", acotó.

El mensaje de "Alito" se da en medio de la discusión a la reforma de la Guardia Nacional que se discute en el Senado, en donde el PRI y el PAN, aliados políticos, se encuentran enfrentados.

También lee: Rechaza AMLO que este militarizando al país; cuestiona a conservadores sobre derechos humanos

El PRI, PAN y PRD mantienen la alianza política y electoral "Va por México" que ahora podría terminar por el apoyo del tricolor a Morena.

Guardia Nacional enfrenta al PRI con sus aliados

Desde el lunes, el PAN y el PRD dieron un ultimátum al PRI para que no apoye a Morena en la reforma, además de una iniciativa presentada por el tricolor para que los militares permanezcan en la bores de seguridad más años.

La iniciativa en cuestión fue presentada por la diputada Yolanda de la Torre, que pretende ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 o bien, para que voten en su contra llegado el momento del debate en el pleno legislativo.

Por su parte, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó al PRI a deslindarse de conservadurismo, de lo rancio del PAN, porque si electoralmente le va mal sólo que sea masoquistas "y para eso existen los divorcios".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.