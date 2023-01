Ajolotes: la importancia de aprender a cuidarlos

A pesar de estar considerado un animal en peligro de extinción, durante los últimos años, el ajolote (especie endémica de la zona lacustre de la Cuenca de México) ha sido comercializado como mascota -legal e ilegalmente- en el país, lo que ha dejado a miles de personas con este animalito a su cargo, sin saber realmente sus cuidados.

Por ello, Vania González Luna, médica veterinaria del Hospital Shuncu Vet y asesora del Ajolotario Xochimilco, decidió impartir un taller de medicina preventiva para el cuidado del ajolote mexicano, ante los constantes descuidos que tienen los dueños de este espécimen, que ha tomado popularidad durante los últimos años.

"Tengo más de 500 pacientes ajolotes en México y otros países, y casi siempre el motivo de consulta es el mismo, la gente no sabe cómo cuidarlos", aseguró a EL UNIVERSAL la especialista en Fauna Silvestre, al afirmar que es posible adquirir de manera legal como mascota a un ajolote, siempre y cuando venga de un criadero.

Indicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la encargada de regular el proceso legal de comercialización del ajolote, mismo que tuvo que haber nacido en un criadero intensivo como el de los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) o uno de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs).

“Para que un ajolote sea legal tiene que haber nacido en cautiverio de las PIMVS o UMAs, y debe tener un registro por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como un número de aprovechamiento, es decir, cuando nacen ajolotes ellos registran este nacimiento a la Semarnat y este les da ese número para poder comercializarlo, de otra manera no son legales”, explicó.

Entrevista con la veterinaria Vania Gonzáles sobre el programa de rescate y cuidados del ajolote mexicano. Foto: German Espinosa

Sin embargo, el proceso de adopción de un ajolote no es lo que más le preocupa a la especialista, pues reiteró que uno de los temas recurrentes que tiene como médica veterinaria es que la gente no sabe acerca de los cuidados que estos animales requieren, así como el tiempo y dinero para mantenerlos.

"Los ajolotes suelen llegar en mal estado días después de su adopción. En consulta veo a muchos pacientes enfermos y en condiciones deplorables; ellos no lloran, no gritan, no vocalizan o gesticulan y a pesar de que tiene mucho dolor por las heridas que luego presentan en su cuerpo, la gente desconoce la condición en la que se encuentran”, expresó.

Recalcó que el motivo por el que empezó este taller es para crear conciencia para las personas que estén interesadas en adoptar esta especie, así como disminuir las pérdidas de estos, mediante la enseñanza de la medicina preventiva que enseña paso a paso cómo cuidar de ellos.

En este sentido, mencionó que muchas veces las personas no contemplan los gastos que implica la adopción de un ajolote, ya que puede llegar a costar -de primera inversión- hasta 15 mil pesos, por las compras de peceras, enfriador de agua, filtros, bombas de agua y el curso de capacitación que explica el cuidado de este animalito.

“Los primero que debe tomarse en cuenta son aparatos, tal vez adquirir al ajolote tal cual, de un criadero, podría costar unos mil 500 pesos, pero la cuestión aquí es dónde los debes de tener, deben leer acerca de sus cuidados y requerimientos de acuerdo a su biología. Deben tomar un curso previo de capacitación y que sepan cómo cuidarlos", comentó.

Foto: German Espinosa

"Deben considerar si realmente tiene el tiempo para hacerlo (los interesados), así como una buena pecera acorde al tamaño, un enfriador de agua que suelen ser un poco caro, un buen filtro, material filtrante, kit de bombas de agua, en pocas palabras para que el ajolote se encuentre en óptimas condiciones”, agregó.

La médica veterinaria agregó que las personas que deseen tener un ajolote, también "deberán tener suficiente espacio, por lo menos hay que ofrecerles 40 litros por ajolote, así como suficiente refugio y comida para que no compitan por recursos, además de ser del mismo tamaño, ya que si son de diferente tamaño se pueden morder entre ellos”.

Destacó que estos cuidados garantizarán una amplia vida para el animal, quien puede llegar a vivir de 5 a 6 años, y hasta los 15 años de vida, pues “es indispensable darles un buen cuidado y procurarles, así como evitar tener más de uno en espacios pequeños ya que pueden llegar a atentar contra su vida”.

Aunque ya ha divulgado sus cursos a través de redes sociales, indicó que muchas personas no toman el taller y solo la contactan para atender a sus mascotas.

“Empecé a ofrecer estos cursos en grupos de Facebook, pero desafortunadamente pocas personas los han tomado, mientras que otras me suelen llamar nada más por consultas” detalló.

Foto: German Espinosa

No obstante, indicó que hay opciones en familia para apoyar a la conservación del animal sin necesidad de adoptar uno.

Según Vania, otra medida que podría ayudar su conservación es ir a los lugares que tienen proyectos sustentables como ajolotarios, museos o visitar los zoológicos como el de Chapultepec, Morelia, Zacango, o Papalote Museo del Niño en donde promueven su conservación y hacen actividades educativas con algunas medidas que ayudan a su conservación.

Y argumentó que también la gente debe hacer conciencia en cuanto a las condiciones del hábitat del ajolote, ya que mucha gente suele tirar desechos al canal de Xochimilco.

“Las personas deben estar conscientes para proteger a los ajolotes porque, aunque se hagan muchas medidas, si las personas no están comprometidas con ellos no va a servir, para que haya conservación debe haber educación y eso es primero al final es una actividad multidisciplinaria que interviene el trabajo de todos”, finalizó.

Interesados en tomar el curso sobre Cuidados Necesarios para el Mantenimiento del Ajolote Mexicano Bajo el Cuidado Humano podrán contactarse con la Dra. Vania Isabel González Luna a través de su Instragram @dra.vania.gonzalez y Facebook @Vania González Luna

