Sandra Rincones, presidenta de la organización de Mujeres Demócratas Cristianas de América y dirigente del partido venezolano Copie, fue retenida sin ninguna explicación oficial por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) la tarde del miércoles al arribar al Aeropuerto Internacional la Ciudad de México (AICM).

En entrevista con EL UNIVERSAL explicó que viajó a México para asistir por invitación del PAN al foro de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y que recibió un trato “degradante” al ser detenida sin motivo, sin explicación, incomunicada y a pesar de explicar y exponer los motivos de su estancia en el país, fue objeto de varios interrogatorios.

“Mi vuelo llegó más o menos a las 4 de la tarde y yo entregue a Migración mi pasaporte y la planilla de ingreso. Me hicieron algunas preguntas y me dijeron que no había problema, pero cuando apenas empezaba a caminar para retirarme, la oficial me dijo que se equivocó y rompió la planilla que yo había llenado y ella llenó otra para después mandarme, con otro grupo de personas a otras oficinas”.

“Me quitaron el celular. Me preguntaban quién me invitó a México. Les dije que la información estaba de forma digital en mi celular pero se negaron a dármelo por lo que ellos mismos revisaron toda la información que ahí tengo. Nunca me dijeron el motivo de la detención, fueron varios interrogatorios, incluso sobre quiénes eran mis hijos y preguntas personales que no venían al caso”, indicó.

Expuso que no es la primera vez que viaja a México, pero sí la única en que ha sido tratada de forma denigrante por parte de funcionarios migratorios. “El año pasado vine como observadora electoral invitada por el INE, he venido varias veces de vacaciones y a seminarios de la OCDA, pero nunca había sido tan humillante y grosero el trato”.

La dirigente del partido socialcristiano Copei, dijo que después de casi cuatro horas de interrogatorios le dijeron que se había levantado una segunda averiguación, por lo que solicitó una copia para conocer los motivos de su detención. “Me dijeron que no me la podían dar, que solo la firmara y que me retirara del aeropuerto. No es posible que se violen los derechos humanos de los visitantes y en ningún momento de expliquen porque te encierran e incomunican”, concluyó.

rmlgv