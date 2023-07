El país está en la antesala de una segunda ola de desabasto de medicamentos para tratar enfermedades siquiátricas y neurológicas.

De acuerdo con colectivos de pacientes siquiátricos, la falta de fármacos se ha agravado desde 2022 y actualmente ocupa el primer lugar en cuanto a quejas, superando las de pacientes oncológicos, que de 2019 a 2021 fueron los más afectados.

De marzo a la fecha hay 42 mil personas afectadas por la falta de medicamentos, de las 4.9 millones que son atendidas por alguna enfermedad siquiátrica o neurológica. Los fármacos más reportados son metilfenidato, clozapina, clonazepam, alprazolam, risperidona, amitriptilina y litio. La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla son los estados con más quejas.

Los colectivos indican que es inminente una segunda ola de desabasto, en caso de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no resuelva la situación de Psicofarma, pues los lotes liberados en algunos casos ya se terminaron y la empresa no tiene permiso para producirlos.

Acusan que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es responsable de esta crisis que pone en riesgo la vida de miles de pacientes, pues no previó una alternativa para que continuaran sus tratamientos, una vez que Cofepris incautó lotes de medicamentos de Psicofarma.

También hacen un llamado al Congreso de la Unión para que se impulse una política farmacéutica nacional que evite que se presente un nuevo desabasto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto, expone que se ha dado seguimiento a este problema desde hace años, y las quejas de pacientes con enfermedades siquiátricas o neurológicas aumentaron considerablemente desde el año pasado, al grado que han superado a las relacionadas con fármacos oncológicos.

“Ahora cáncer bajó a segundo lugar y en primer lugar se colocaron las enfermedades relacionadas con la salud mental, pero esto se agudizó a partir de este año. Al 26 de julio tenemos más de 460 reportes por desabasto. Estos no son solamente en términos de los sistemas públicos, sino también en unidades privadas”, explica.

Refiere que la crisis fue ocasionada porque Psicofarma se convirtió en un monopolio y al ser inhabilitada por la Cofepris no hubo modo de conseguir medicamentos en otro lado. “Se fue volviendo un monopolio porque no hay una política farmacéutica que pueda guiar el rumbo, dictar incentivos, pautas o una estrategia real para evitar que esto suceda. Necesitamos una política farmacéutica nacional para que esto no vuelva a pasar”, señala.

Expone que tras la liberación de lotes de medicamentos incautados por Cofepris, estos se agotaron y está empezando una nueva ola de desabasto de fármacos siquiátricos.

“Fue una solución como un curita, pero el problema ahí sigue. De hecho, en varios estados se han acabado y otra vez regresamos al punto del desabasto”, advierte.

Jorge Elías Téllez, vocero de Medicamentos para Mentes Libres Mx, vivió en carne propia las consecuencias físicas y económicas del desabasto, al quedarse sin su tratamiento para depresión y ansiedad. A pesar de que sus médicos le recetaron otros medicamentos, no tuvieron efectos positivos.

“Mensualmente estoy gastando mil 200 pesos. Cambiar un medicamento a otro de golpe es muy peligroso y los siquiatras lo saben. Cuando trataron de cambiarme mi medicamento, ya en el desabasto, yo le di 20 días y fueron terribles, una pesadilla. No me funcionó, seguía sintiendo náuseas, pesadillas, mucha tristeza, vértigo”, cuenta.

Incluso hay pacientes con esquizofrenia resistente, es decir, que han recibido muchos tratamientos, pero sólo “les funciona la clozapina de Psicofarma”, uno de los medicamentos en desabasto.

“Los siquiatras lo que tratan de hacer, en sus mejores intenciones, es cambiarte el medicamento por otro que te ayude más o menos igual, pero lo cierto es que no sirve en todos los casos”, añade.

Agrega que hay casos más graves, en los que la falta de fármacos provoca pensamientos suicidas que ponen en riesgo la vida de los pacientes. “En el caso de la esquizofrenia o la bipolaridad son más delicados porque alguien puede atentar contra sí mismo o su familia. Hay gente que con depresión endógena, como la mía, donde tú mismo cuerpo la segrega, en una desesperación puedes recurrir al suicidio”, dice.

Detalla que su colectivo registró 42 mil pacientes afectados por el desabasto en el país. Y responsabiliza a López-Gatell porque “nunca incentivó a que otros laboratorios nos vendieran el medicamento, no hubo ninguna alternativa”.

También advierte que se aproxima otra ola de desabasto, ya que la Secretaría de Salud no ha resuelto el problema de Psicofarma. “Cofepris tiene unos sellos en Psicofarma que impiden la producción, si no los retiran vamos a tener una segunda ola de desabasto”, comenta.

